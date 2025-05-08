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Аэропорт Новокузнецка приостановил работу

Аэропорт Новокузнецка (Кемеровская область) не принимает самолеты по техническим причинам. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба аэропорта.

Источник: Freepik

«Специалисты аэродромной службы устраняют причину, в ближайшие часы воздушная гавань возобновит работу», — говорится в пресс-релизе.

В частности, задержаны рейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром в Новосибирск. В аэропорту допустили другие изменения в расписании.

Сегодня ночью, 8 мая, приостанавливал прием и отправку самолетов аэропорт Нижнего Новгорода. Росавиация объясняла ограничения необходимостью обеспечить безопасность полетов, они уже сняты.