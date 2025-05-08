В Перми усыпили умершего на берегу реки лося, но не убирают его труп

По словам автора поста, живущего в микрорайоне Заозерье, рядом с его домом животное упало с обрыва на берег и сломало задние ноги. Местные жители позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 — и в конце концов приехавший ветеринар усыпил лося: оказалось, что сломан был и позвоночник. Местным жителям сказали, что за трупом кто-нибудь приедет позже, однако этого не происходит уже вторые сутки.