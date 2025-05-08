В Перми усыпили умершего на берегу реки лося, но не убирают его труп

Труп лося не убирают с берега Камы в городской черте Перми, сообщили в телеграм-канале «ЧП Пермь».
По словам автора поста, живущего в микрорайоне Заозерье, рядом с его домом животное упало с обрыва на берег и сломало задние ноги. Местные жители позвонили в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 — и в конце концов приехавший ветеринар усыпил лося: оказалось, что сломан был и позвоночник. Местным жителям сказали, что за трупом кто-нибудь приедет позже, однако этого не происходит уже вторые сутки.
Автор сообщения указывает на то, что мёртвое тело животного, находящееся в водоохранной зоне, уже начало издавать запах. По словам местного жителя, есть риск, что из-за поднимающегося уровня воды в Каме останки могут в скором времени попасть в реку.
Редакция perm.aif.ru направила запрос в администрацию города Перми и Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края с просьбой прокомментировать ситуацию, а также разъяснить порядок утилизации трупов диких животных на территории муниципалитета.