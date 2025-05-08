Аэропорт Новокузнецка временно ограничил работу

В связи с техническими проблемами аэропорт Новокузнецка временно не может принимать самолёты.
Сотрудники аэропорта работают над устранением неполадок. В ближайшее время работа аэропорта будет восстановлена.
«По техническим причинам аэропорт Новокузнецк временно не принимает воздушные суда. Специалисты аэродромной службы устраняют причину», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
Ранее Росавиация проинформировала, что в воздушной гавани Нижнего Новгорода установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.