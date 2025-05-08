Белорусские ученые рассказали про лечение ринита стволовыми клетками. Подробности пишет издание sb.by.
Говорится, что специалисты Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук вместе с РНПЦ оториноларингологии смогли разработать новый метод лечения аллергического ринита, а также хронического полипозного риносинусита.
— Обкалываем полость носа донорскими стволовыми клетками, — пояснил директор Института биофизики и клеточной инженерии Андрей Гончаров.
Он уточнил, что указанная процедура довольно эффективно снижает воспаление. Вместе с тем Гончаров подчеркнул, что инструкция по применению данного метода была утверждена Министерством здравоохранения.
— С учетом положительных результатов по аллергическому риниту совместно с БГМУ изучим возможность применения мезенхимальных стволовых клеток в лечении атопического дерматита, — отметил директор Института.
По его словам, проведение клинических исследований было запланировано на 2025 год. В них, добавляет специалисты, примут участие добровольцы, у которых тяжелые формы атопического дерматита.
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