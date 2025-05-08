Дожди и похолодание прогнозируют в Ростове в праздничные выходные

В праздничные дни, с 8 по 11 мая, ростовчанам стоит быть готовыми к переменчивой погоде: от солнечных моментов до дождливых периодов.
Сегодня, 8 мая, утром в Ростове температура воздуха составит +16, днем потеплеет до +19. Вечером столбик термометра вновь покажет +16.
9 мая в донской столице будет дождливо. Утром +17, днем +20, вечером похолодает до +15.
В субботу, 10 мая, утром температура воздуха составит +15, днем поднимется до +16. Вечером ожидается дождь при температуре +11.
В воскресенье, 11 мая, утром температура воздуха составит всего лишь +11 градусов, днем синоптики обещают до +16. Вечером температура воздуха составит 15 градусов тепла. День будет пасмурным, но без осадков.
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