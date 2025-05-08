Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре начался судебный процесс над «потомком Николая II» старцем Зосимой

7 мая 2025 года в Центральном окружном военном суде Самары началось разбирательство по уголовному делу в отношении основателей религиозной организации «Русская православная церковь Царская империя» Леонида Власова, Александры Кормишенко, Никиты Шостака и Марины Потёминой.

7 мая 2025 года в Центральном окружном военном суде Самары началось разбирательство по уголовному делу в отношении основателей религиозной организации «Русская православная церковь Царская империя» Леонида Власова, Александры Кормишенко, Никиты Шостака и Марины Потёминой.

Им предъявлены обвинения в создании организации, нарушающей права граждан, а также отдельные обвинения в публичной поддержке террористической деятельности.

Судебное заседание столкнулось с проблемами соблюдения порядка. Подсудимые использовали судебные процедуры для произнесения религиозных проповедей, а некоторые участники разбирательства нарушали правила проведения заседаний. Адвокат одной из сторон заявил ходатайство об отсрочке рассмотрения дела ввиду проблем со здоровьем.

Следствие установило, что организация существовала с 2022 года и располагалась преимущественно в Старомайнском районе Ульяновской области. Её лидеры пропагандировали идеи отказа от паспортов и уклонения от исполнения обязательств перед государством, публикуя агитационные материалы в интернете.

Также, по словам издания «63.ру», основатель организации Леонид Власов был неоднократно судим, объявил себя «патриархом-царем-пророком Ильей» и потомком Николая II.

Следующим этапом судебных слушаний станет ознакомление участников процесса с материалами дела, которое назначено на 16 мая 2025 года.

Не пропустите свежие новости по Самаре и Самарской области подпишитесь на наш телеграм-канал!