В Самаре начался судебный процесс над «потомком Николая II» старцем Зосимой

7 мая 2025 года в Центральном окружном военном суде Самары началось разбирательство по уголовному делу в отношении основателей религиозной организации «Русская православная церковь Царская империя» Леонида Власова, Александры Кормишенко, Никиты Шостака и Марины Потёминой.
Им предъявлены обвинения в создании организации, нарушающей права граждан, а также отдельные обвинения в публичной поддержке террористической деятельности.
Судебное заседание столкнулось с проблемами соблюдения порядка. Подсудимые использовали судебные процедуры для произнесения религиозных проповедей, а некоторые участники разбирательства нарушали правила проведения заседаний. Адвокат одной из сторон заявил ходатайство об отсрочке рассмотрения дела ввиду проблем со здоровьем.
Следствие установило, что организация существовала с 2022 года и располагалась преимущественно в Старомайнском районе Ульяновской области. Её лидеры пропагандировали идеи отказа от паспортов и уклонения от исполнения обязательств перед государством, публикуя агитационные материалы в интернете.
Также, по словам издания «63.ру», основатель организации Леонид Власов был неоднократно судим, объявил себя «патриархом-царем-пророком Ильей» и потомком Николая II.
Следующим этапом судебных слушаний станет ознакомление участников процесса с материалами дела, которое назначено на 16 мая 2025 года.
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