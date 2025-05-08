В Самаре начался судебный процесс над «потомком Николая II» старцем Зосимой

Следствие установило, что организация существовала с 2022 года и располагалась преимущественно в Старомайнском районе Ульяновской области. Её лидеры пропагандировали идеи отказа от паспортов и уклонения от исполнения обязательств перед государством, публикуя агитационные материалы в интернете.