Ветеран из Белоруссии поделился воспоминаниями об окончании войны

Затем, по его словам, он попал в пересыльный пункт в Киеве, где его определили из пехоты в снабжение авиации. Там Зубовский прослужил шесть лет, в том числе проучился три года в вечерней школе, ведь до оккупации Белоруссии немцами успел отучиться только семь классов, и в 1951 году поступил в Киеве в высшее военное авиационное инженерное училище. Там Зубовский проучился пять лет. После этого он служил в Тамбове, Липецке, Кубинке, Кургане. В Кургане был старшим преподавателем на радиотехническом факультете в высшем военно-политическом авиационном училище. Затем Зубовский приехал в Минск, где после выхода в запас работал инженером на Минском тракторном заводе.