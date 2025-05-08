Ветеран из Белоруссии поделился воспоминаниями об окончании войны

МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны 98-летний Антон Зубовский рассказал РИА Новости, как в 1945 году узнал, что война закончилась, и подчеркнул, что День Победы для него является, большим праздником.
Антон Зубовский, полковник авиации в отставке, родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война и Белоруссия была оккупирована, ему было всего 14 лет. Однако после освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию, воевал в Польше, Восточной Пруссии, Чехословакии.
«День Победы для меня большой праздник. Абсолютно, без сомнений», — сказал Зубовский.
По его словам, День Победы — это понимание, что остались живы, добились свободы и мира.
Ветеран рассказал, что всегда празднует День Победы. Ранее как зритель регулярно посещал парады и другие торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, сейчас же на возможность посещения мероприятий влияет здоровье и возраст.
Зубовский рассказал, что лично для него война закончилась не 9 мая, а позже. Ветеран отметил, что перед капитуляцией Германии его часть находилась в районе Лигница, в Силезии, стояла задача отбить у немцев оставшуюся часть одной из местных деревень. К деревне часть подошла к вечеру, а на рассвете выдвинулась выполнять очередное задание.
«Слышим — стреляют… Подошли к краю деревни, нас встретили русские работницы, угнанные на работы в Германию. Они нам и говорят: “Конец войне”, — рассказал Зубовский.
Он добавил, что для него как для солдата эта информация не отменяла необходимость выполнения приказа.
«Мы по приказу вышли на край (освобожденной — ред.) деревни, уставшие. Легли на этой траве, как сейчас помню. Обычно показывают, как победу встречают, — со стрельбой из оружия, кто как торжествовал. А мы просто прилегли. Старшина привез завтрак, мы позавтракали — и вперед на Чехословакию. Еще мы шли около шести суток. Дошли до (чешского — ред.) города Яблонец. И вот тут для меня война закончилась. В моем личном деле записано — на шесть суток больше (воевал — ред.)», — отметил Зубовский.
И хотя ветеран описывает день капитуляции Германии и последующие дни как обычные фронтовые будни, за бой за деревню 8 мая 1945 года Зубовский был представлен к ордену Славы третьей степени. На вопрос, за какой именно подвиг был награжден, ветеран скромно отвечает, что «по совокупности».
Затем он попал в Дрезден на сбор рядового сержантского состава для поступления в военное училище.
«Наверное, какое-то там было бывшее немецкое училище, там уже чистота, все красиво на фоне наших обычных будней. Уже чувствовалось, что война закончилась… Прошли комиссию. Меня не приняли. Сейчас знаю, почему — проживал на оккупированной немцами территории. Тогда проблемой было проверить, как проживал, что делал на оккупированной территории, проще было не принять», — рассказал ветеран.
Затем, по его словам, он попал в пересыльный пункт в Киеве, где его определили из пехоты в снабжение авиации. Там Зубовский прослужил шесть лет, в том числе проучился три года в вечерней школе, ведь до оккупации Белоруссии немцами успел отучиться только семь классов, и в 1951 году поступил в Киеве в высшее военное авиационное инженерное училище. Там Зубовский проучился пять лет. После этого он служил в Тамбове, Липецке, Кубинке, Кургане. В Кургане был старшим преподавателем на радиотехническом факультете в высшем военно-политическом авиационном училище. Затем Зубовский приехал в Минск, где после выхода в запас работал инженером на Минском тракторном заводе.