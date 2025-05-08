Страдающая редким недугом экс-солистка «Ленинграда» сделала заявление

Напомним, в прошлом году Алиса Вокс призналась, что болеет редкой болячкой — системным аутоиммунным заболеванием крови. Из-за этого певица вынуждена раз в год проходить химиотерапию. Более того, недуг стал одной из причин её ухода из «Ленинграда».