Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию на 9 Мая

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву на празднование 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Накануне были опубликованы первые кадры прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Самолет китайского лидера приземлился около 18:00 по мск в аэропорту «Внуково-2». Его встретила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.
Также 7 мая в Москву приехал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Ранее в российскую столицу прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. После этого он прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, еще 4 мая президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибыл в Санкт-Петербург в рамках своего официального визита в Россию. Это была его первая остановка в рамках официального визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы над фашизмом.