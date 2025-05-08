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Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию на 9 Мая

Президент Эфиопии прибыл в Россию на 9 Мая.

Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прибыл в Москву на празднование 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне были опубликованы первые кадры прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Самолет китайского лидера приземлился около 18:00 по мск в аэропорту «Внуково-2». Его встретила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Также 7 мая в Москву приехал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее в российскую столицу прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. После этого он прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, еще 4 мая президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибыл в Санкт-Петербург в рамках своего официального визита в Россию. Это была его первая остановка в рамках официального визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы над фашизмом.