Президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие прилетел в Россию на 9 Мая

Напомним, еще 4 мая президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес прибыл в Санкт-Петербург в рамках своего официального визита в Россию. Это была его первая остановка в рамках официального визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-летия Победы над фашизмом.