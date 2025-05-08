В Башкирии открыли бюст Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву.

Это по сути единственная воинская часть нашей республики. Она для нас родная. Причем такая воинская часть, на долю которой достались тяжелые испытания. 90 процентов военнослужащих воюют. Вы знаете, наш добрый товарищ Сергей Иванович Порохня — командир бригады. Он погиб практически в начале специальной военной операции. Мы все его очень уважали. Поэтому, конечно, надо было приехать поздравить с наступающим праздником. Мы сегодня и памятник открыли Дмитрию Михайловичу Карбышеву, военачальнику советскому. Обсудили планы. Всегда есть необходимость оказания содействия. Сейчас еще будем встречаться с семьями погибших. Для нас Алкино имеет особое значение — бригада здесь, и парк «Патриот» находится здесь, и люди здесь живут. Поэтому я так подумал, что перед 9 Мая это правильно будет.