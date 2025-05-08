В Башкирии открыли бюст Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву.

Сегодня, 8 мая на территории 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергкско-городокской Краснознаменной ордена Жукова бригады в Чишминском районе открыли бюст Герою Советского Союза Дмитрию Карбышеву. Дмитрий Михайлович — крупнейший отечественный ученый, военный инженер, внесшему огромный вклад в развитие инженерных войск России.
В церемонии открытия принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Ему также презентовали Центр подготовки, развития и применения беспилотных инженерных систем группировки войск «Центр». Инициатором его создания в зоне СВО стала инженерная бригада. Она заработала 1 апреля и там готовят операторов БПЛА.
Это по сути единственная воинская часть нашей республики. Она для нас родная. Причем такая воинская часть, на долю которой достались тяжелые испытания. 90 процентов военнослужащих воюют. Вы знаете, наш добрый товарищ Сергей Иванович Порохня — командир бригады. Он погиб практически в начале специальной военной операции. Мы все его очень уважали. Поэтому, конечно, надо было приехать поздравить с наступающим праздником. Мы сегодня и памятник открыли Дмитрию Михайловичу Карбышеву, военачальнику советскому. Обсудили планы. Всегда есть необходимость оказания содействия. Сейчас еще будем встречаться с семьями погибших. Для нас Алкино имеет особое значение — бригада здесь, и парк «Патриот» находится здесь, и люди здесь живут. Поэтому я так подумал, что перед 9 Мая это правильно будет.
Биографическая справка
Дмитрий Михайлович Карбышев родился 14 (26) октября 1880 года в Омске в семье кряшенов выпускника Сибирского кадетского корпуса, ветерана Крымской войны, военного чиновника Михаила Ильича Карбышева (1829—1892) и дочери коллежского советника из богатых омских купцов второй гильдии Александры Ефимовны Лузгиной.
В юном возрасте Дмитрий остался без отца, однако, решил идти по его стопам и в 1898 году он закончил Сибирский кадетский корпус, а через два года — Петербургское Николаевское военно-инженерное училище. По окончании училища Карбышев в чине подпоручика назначается на службу ротным командиром в 1-й Восточно-Сибирский сапёрный батальон, который располагался в Маньчжурии.
Дмитрий Карбышев участвовал в русско-японской войне: в составе своего батальона он укреплял позиции, занимался наведением мостов и установкой средств связи. Показал себя храбрым офицером в боях под Мукденом, и неудивительно, что за два года этой войны Карбышев был награждён пятью орденами и тремя медалями.
Окончив в 1911 году с отличием Николаевскую военно-инженерную академию, Дмитрий Михайлович получил назначение в Брест-Литовск, где он принимает участие в строительстве фортов Брест-Литовской крепости.
Первую мировую войну Карбышев встречает в составе 8-й армии генерала А. А. Брусилова, которая воевала на Карпатах. В 1915 году Карбышев — один из активно атакующих крепость Перемышль, в боях он получил ранение в ногу. За героизм, проявленный в этих сражениях, Карбышев получает орден святой Анны с мечами и производится в подполковники.
В Красную гвардию Дмитрий Карбышев вступил в декабре 1917 года, со следующего года он уже в составе Красной Армии. Во время Гражданской войны Карбышев помогал укреплять военные позиции по всей территории страны — от Украины до Сибири. В частности, весной 1919 года Д. М. Карбышев назначен главным руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта, участвовал в строительстве Симбирского, Самарского, Саратовского, Челябинского, Златоустовского, Троицкого, Курганского укреплённых районов; обеспечивал форсирование рек Уфы и Белой, начало наступления на Сибирь, проектировал оборонительные сооружения Уральска.
С 1920 года Дмитрий Михайлович — инженерный начальник 5-й армии Восточного фронта, чуть позже он назначен помощником начальника инженеров Южного фронта. После Гражданской войны Карбышев преподаёт в Военной Академии имени Фрунзе, с 1934 года он работает преподавателем в Военной Академии Генерального Штаба.
К концу 1930-х годов Дмитрий Карбышев уже считался одним из виднейших специалистов в области военно-инженерного искусства не только в Советском Союзе, но и в мире.
В 1940 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта инженерных войск. В 1941 году — учёная степень доктора военных наук. Перед началом Великой Отечественной войны занимал должность старшего преподавателя кафедры тактики высших соединений Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова.
Помимо этого, Карбышев был крупным специалистом в области строительства, эксплуатации и восстановления железных дорог, мостов, туннелей, реставрации древних крепостей и храмов, консультантом Учёного совета по реставрационным работам в Троице-Сергиевой лавре.
Участник советско-финской войны 1939−1940 годов. В составе группы заместителя начальника Главного военно-инженерного управления по оборонительному строительству вырабатывал рекомендации войскам по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.
В 1940 году осуществлял руководство фортификационными работами по усовершенствованию цитадели Брестской крепости.
Начало Великой Отечественной войны застало Карбышева в штабе 3-й армии города Гродно. Дмитрию Михайловичу предлагают для возвращения в Москву выделить транспорт и личную охрану, однако, он отказывается, предпочтя отступать вместе с частями Красной Армии. Попав в окружение и попытавшись выбраться из него, Карбышев был тяжёло контужен в ожесточённом бою близ Днепра, в Могилевской области и в бессознательном состоянии пленён немцами. С этого момента начинается трёхлетняя история карбышевского пленения, его скитания по нацистским лагерям.
В обмен на сотрудничество фашисты предлагают Карбышеву условия для работы и проживания на территории Германии, делавшие бы его практически свободным человеком. Ответ Дмитрия Михайловича был исчерпывающ: «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной».
Погиб Дмитрий Михайлович Карбышев 18 февраля 1945 года в австрийском концлагере Маутхаузен: замерз, будучи облит водой на морозе… Погиб героически и мученически, так и не предав свою Родину.