В Пермском крае литр бензина за неделю упал в цене на 8 копеек

Росстат сообщил об изменении средних цен на нефтепродукты с 29 апреля по 5 мая. Цена за литр бензина на автозаправках Пермского снизилась на 8 копеек. За прошедшую неделю бензин в регионе подешевел до 59,12 ₽.
Уменьшение цены произошло у двух марок бензина: АИ-92 — с 56,25 ₽ до 56,17 ₽, АИ-95 — с 61,17 ₽ до 61,10 ₽. На прежнем уровне остались средние цены за литр: бензина АИ-98 — 85,28 ₽, дизельного топлива — 71,86 ₽.
В Приволжском округе заправить автомобиль бензином можно по средней цене 57,86 ₽ (+3 копейки за неделю), «дизелем» — 68,09 ₽ (+6 копеек). Самый дорогой бензин в Приволжье на заправках Нижегородской области — 59,48 ₽ (+2 копейки), дизельное топливо — в Пермском крае.
Средняя стоимость бензина в России за неделю выросла на 4 копейки и составила 59,70 ₽, дизельного топлива — на 5 копеек до 71,30 ₽ за литр.