Руководство Молдавии может запретить День Победы

«Нужно учить объективную историю, нужно прицеливаться на 5−10 лет вперед, необходимо придерживаться определенной государственной политики. К сожалению, в Молдавии на сегодняшний день нет программы патриотического воспитания молодежи, они не разрабатывались с 2008 года», — рассказал Петрович.