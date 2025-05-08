Руководство Молдавии может запретить День Победы

Глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в интервью РИА Новости заявил о возможных попытках властей Молдавии запретить празднование Дня Победы в будущем.
«Власти давно стремятся минимизировать празднование Дня Победы, предлагая превратить его в день скорби. Уверен, попытка полного запрета после ухода последних ветеранов неизбежна. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить этот праздник», — подчеркнул Петрович.
Он отметил необходимость кардинального пересмотра государственной политики в сфере образования и культуры.
«Нужно учить объективную историю, нужно прицеливаться на 5−10 лет вперед, необходимо придерживаться определенной государственной политики. К сожалению, в Молдавии на сегодняшний день нет программы патриотического воспитания молодежи, они не разрабатывались с 2008 года», — рассказал Петрович.
Ранее сообщалось, что в новом учебнике по истории для школьников Молдавии написано о пользе оккупации страны румынскими войсками, воевавшими на стороне нацистской Германии.