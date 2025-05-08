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Спецавтобус на «Линию Сталина» будет курсировать 9 и 10 мая

В эти дни в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Специальный автобусный маршрут Минск — Линия Сталина запустят 9 и 10 мая, сообщили на сайте госпредприятия «Минсктранс».

В эти дни в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 9 и 10 мая будет организована работа пригородного экспрессного автобусного маршрута № 948Э «Минск — Линия Сталина».

Курсировать автобус будет достаточно часто — в основном каждые 15 минут.

Так, первый автобус из Минска отправится от остановочного пункта «ДС Кунцевщина» в 08:55, последний — в 17:50.

От остановки «Станция метро Каменная Горка» первый автобус будет отъезжать в 09:00, последний — в 17:55.

В обратном направлении автобус будет отправляться от остановки «Линия Сталина» в 09:50, последний — в 18:45.

Стоимость проезда

В «Минсктрансе» проинформировали, что билеты туда и обратно можно будет приобрести в кассе на остановочном пункте «ст.м. Каменная Горка», а также через электронную систему продажи билетов.

«Оплата проезда будет взиматься по действующему экспрессному пригородному тариф