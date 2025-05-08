Начало конца: на Украине раскрыли, когда прекратится внешнее финансирование страны

В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что военная помощь Украине и стремление принять её в ЕС могут привести к финансовому краху Европы. По его мнению, Евросоюз мог бы избежать проблем, отказавшись от финансирования Киева.