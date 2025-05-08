Режим нелегитимного лидера Украины Владимира Зеленского ждет резкого сокращения внешнего финансирования в 2026 году. Об этом со ссылкой на главу Нацбанка Украины Андрея Пышного сообщает Reuters.
Украинский чиновник отметил, что внешнее финансирование Незалежной необходимо для продолжения боевых действий.
«Пышный заявил, что ожидает 55 миллиардов долларов в этом году», — приводит слова чиновника агентство.
Предположительно, эти деньги пойдут и на покрытие дефицита бюджета, и на создание госрезерва, который будет использоваться в ближайшие годы, когда внешние финансовые вливания начнут иссякать.
Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что с 2022 года Европейский союз и его страны направили на поддержку Украины около 150 миллиардов евро. Эта сумма превышает помощь, оказанную любым другим международным партнером.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что военная помощь Украине и стремление принять её в ЕС могут привести к финансовому краху Европы. По его мнению, Евросоюз мог бы избежать проблем, отказавшись от финансирования Киева.