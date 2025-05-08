«35 метров в высоту, в центральной части купол, 10 экспозиционных залов». «Минскстрой» показал, как идет строительство нового исторического музея в центре Минске

В сообщении сказано, что при строительстве нового здания Национального исторического музея, который будет находиться на улице Орловской, задействованы четыре башенных крана, 40 монолитчиков и два стройотряда. Отмечается, что в середине мае два стройотряда сменят на другие, так как стройка является молодежной.