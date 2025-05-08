«35 метров в высоту, в центральной части купол, 10 экспозиционных залов». «Минскстрой» показал, как идет строительство нового исторического музея в центре Минске

«Минскстрой» показал, как идет строительство нового Национального исторического музея в Минске. Подробности и фото размещены в официальном телеграм-канале предприятия «Минскстрой».
В сообщении сказано, что при строительстве нового здания Национального исторического музея, который будет находиться на улице Орловской, задействованы четыре башенных крана, 40 монолитчиков и два стройотряда. Отмечается, что в середине мае два стройотряда сменят на другие, так как стройка является молодежной.
«Впечатляет масштаб — территория огромная. И темп взят высокий», — отмечают в сообщении.
В пресс-службе обратили внимание, что сейчас завершается устройство свайного фундамента, ведется обратная засыпка котлована. Кроме того, строители приступили к монолитному каркасу самого здания исторического музея. Планируется, что первый этаж будет готов уже к концу июня и далее — каждый месяц по этажу.
«Минскстрой» показал, как идет строительство нового исторического музея. Фото: телеграм-канал организации «Минскстрой».
«Новый музей — пятиэтажный, 35 метров в высоту, в центральной части увенчанный куполом», — заметили в организации.
Также сказано, что здание своими очертаниями будет напоминать карту Беларуси. Уточняется, что на 30 000 квадратных метров площади разместятся десять экспозиционных залов. Каждый из них будет по тысяче квадратов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обещал подумать о строительстве музея Вооруженных Сил у Кургана Славы: «Музеев хватает у нас, дай бог, чтобы люди ходили».
Кстати, музей истории Минска откроют под открытым небом на месте раскопок.
Ранее мы собрали, куда сходить 9 Мая 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы.