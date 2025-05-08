Захарова жестко ответила главе МИД Чехии о памятнике Коневу

Ранее Липавский заявил, что памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, не является объектом, на который Россия может претендовать. Скульптура была снята с постамента в 2020 году, после чего вызвала резонанс в российско-чешских отношениях. Российская сторона неоднократно подчеркивала значимость памятника как символа освобождения Европы от фашизма.