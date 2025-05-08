Президент Эфиопии прилетел в Россию на празднование Дня Победы

Президент Эфиопии Тайе Ацкеселассие прибыл в Россию для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил телеканал «Россия 24» в прямом эфире.
Отмечается, что этом году на 9 Мая в Москве ожидается приезд ряда зарубежных лидеров. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
На Парад Победы на Красной площади также собираются приехать президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Таджикистана — Эмомали Рахмон и другие руководители.
В среду, 7 мая, многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствует в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать — в материале «Вечерней Москвы».