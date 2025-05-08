В Беларуси продажи новых автомобилей упали на 9,9% в апреле 2025

В сообщении сказано, что в апреле уменьшились объемы продаж легковых автомобилей. За второй весенний месяц было продано 3859 новых авто против 4281, которые были проданы в марте 2025. То есть снижение на 9,9%. В БАА отметили, что ситуацию на рынке в стране можно охарактеризовать как стабильную.