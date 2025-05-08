В Беларуси продажи новых автомобилей упали на 9,9% в апреле 2025 года. Это свидетельствует из данных, опубликованных на официальном сайте Белорусской автомобильной ассоциации.
В сообщении сказано, что в апреле уменьшились объемы продаж легковых автомобилей. За второй весенний месяц было продано 3859 новых авто против 4281, которые были проданы в марте 2025. То есть снижение на 9,9%. В БАА отметили, что ситуацию на рынке в стране можно охарактеризовать как стабильную.
Ранее Белстат сказал, что 313 машин приходится на тысячу минчан, а на тысячу жителей Гродненской области — 399.
Тем временем ГАИ опровергла информацию о перепродаже регистрационных знаков на авто: «Продаж “красивых” знаков из-под полы не было и не будет».
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