Бобровский вошёл в топ‑20 вратарей по матчам в плей-офф в истории НХЛ

А ранее «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в пятой игре первого раунда и закрыл серию со счётом 4−1. Александр Овечкин довёл число своих голов в плей-офф НХЛ до 76, а количество шайб, заброшенных в большинстве, — до 30.