Рогов: Украина навязывает РФ недопустимые условия урегулирования конфликта

«Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского, чтобы набрать оружия, запастись снарядами, провести перегруппировку и наловить в ряды ВСУ на улицах новых несчастных жертв», — рассказал он в беседе с РИА Новости.