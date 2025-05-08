Председатель комиссии Общественной палаты России по суверенитету Владимир Рогов заявил, что украинские власти предлагают неприемлемую формулу урегулирования конфликта, целью которой является лишь временная передышка для режима Зеленского.
«Нам не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой для режима Зеленского, чтобы набрать оружия, запастись снарядами, провести перегруппировку и наловить в ряды ВСУ на улицах новых несчастных жертв», — рассказал он в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия заинтересована в прочном мире на четких условиях, а не в обманных схемах под видом перемирия.
Рогов также отметил, что спецпосланник президента США Кит Келлог, участвующий в переговорном процессе, открыто лоббирует интересы Киева и не скрывает этого.
Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Украина хочет сорвать парад Победы в Москве, чтобы создать видимость изоляции России.