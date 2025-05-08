Подозрительная сделка: Молдова будет закупать румынский природный газ — контракт подписан, цена пока — великая государственная тайна, поставки обещают с 2027 года

Компания Energocom SA подписала трехлетний контракт на закупку природного газа с румынской компанией OMV Petrom.
Министр энергетики Дорин Джунгхиету рассказал о подписании первого долгосрочного контракта на природный газ с месторождения Neptun Deep.
Соглашение предусматривает поставку, начиная с 2027 года, объема, достаточного для покрытия примерно четверти внутренних потребностей Республики Молдова.
Neptun Deep — крупнейший проект добычи природного газа в румынском регионе Черного моря и первый глубоководный проект в Румынии. Благодаря общему объему природного газа, оцениваемому в 100 млрд кубометров, Neptun Deep выведет Румынию на позицию крупнейшего производителя природного газа в ЕС.
Цена, естественно, конфиденциальна. То есть гражданам не положено знать, за сколько страна будет закупать газ.
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