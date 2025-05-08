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В Ростове развеяли слухи о волонтерах, раздающих отравленную воду

В Ростове назвали фейками сообщения о ядовитых шоколадках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону опровергли слухи о якобы отравленных бутылках с водой и шоколадках, которые могут раздавать злоумышленники в День Победы. В социальных сетях и чатах соседей и родителей активно распространялись тревожные сообщения о том, что под видом волонтеров могут действовать недоброжелатели, раздающие опасные лакомства.

Более того, в информации, которую ростовчане пересылали друг другу, говорилось о том, что на маркетплейсах якобы появились армейские фляжки, внутри которых скрываются капсулы с ядом.

Однако официальный телеграм-канал «Война с фейками» развеял эти мифы, назвав подобные сообщения медийной провокацией.

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