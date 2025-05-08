В Ростове развеяли слухи о волонтерах, раздающих отравленную воду

В Ростове-на-Дону опровергли слухи о якобы отравленных бутылках с водой и шоколадках, которые могут раздавать злоумышленники в День Победы. В социальных сетях и чатах соседей и родителей активно распространялись тревожные сообщения о том, что под видом волонтеров могут действовать недоброжелатели, раздающие опасные лакомства.