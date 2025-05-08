День Победы в Москве: куда сходить, чем заняться

— Специально приехали в столицу на праздники, — рассказывает жительница Калуги Мария Кретова. — Моей бабушке 86 лет. Она всю жизнь мечтала встретить День Победы в Москве. Мы с мужем решили наконец исполнить ее желание, но удивляемся и радуемся, кажется, больше нее. Атмосфера торжества, великого праздника — во всем! Это такая гордость! За народ, за Родину! Плакала вместе с бабушкой… Теперь приезжать в Москву на День Победы станет нашей семейной традицией.