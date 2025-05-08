День Победы в Москве: куда сходить, чем заняться

Знаменательную дату — 80-летие Великой Победы — в столице отмечают грандиозным фестивалем «Московская весна Победы». Праздничные мероприятия проходят по всему городу.
Весь город, его набережные и скверы, парки и мосты украшены флагами, георгиевскими лентами и тематическими стендами. Для оформления города к фестивалю «Московская весна Победы» было подготовлено более четырех тысяч декоративных элементов. Москвичам и гостям столицы есть на что посмотреть в праздничной Москве.
— Специально приехали в столицу на праздники, — рассказывает жительница Калуги Мария Кретова. — Моей бабушке 86 лет. Она всю жизнь мечтала встретить День Победы в Москве. Мы с мужем решили наконец исполнить ее желание, но удивляемся и радуемся, кажется, больше нее. Атмосфера торжества, великого праздника — во всем! Это такая гордость! За народ, за Родину! Плакала вместе с бабушкой… Теперь приезжать в Москву на День Победы станет нашей семейной традицией.
От творчества до науки.
Для многих семей традицией может стать и посещение мастер-классов, где ни взрослым, ни детям не будет скучно.
В шале на Ореховом бульваре царит серьезная, деловая обстановка — здесь расположился госпиталь, где военные медики спасают раненых.
— Это невозможно понять, объяснить, — говорит мне 60-летняя пенсионерка Алла Федорова. — Недавно я лежала в больнице: чисто, спокойно, чуть заболит — окажут помощь. Как же в те страшные для страны годы выживали люди? Какой огромной ценой отвоеван мир у фашистов. И сегодня с ними борются наши мужчины. Я знаю, что Победа будет за нами. Русских не победить!
Погода в Москве до 8 мая.
Юные участники мероприятия старательно делают из мягкого фетра материалы для лечения раненых. Получается не сразу, но ведущие мастер-классов спешат на помощь. А в предыдущие дни работы фестиваля ребята уже успели создать стетоскоп и докторский халат.
— 8 мая ребятам доверят собрать медицинский саквояж, а затем они смастерят полевую аптечку, наполнив ее необходимыми медикаментами, — говорит москвичка Татьяна Габузова. — Поэтому мы планируем посетить шале еще раз. Дочка хотела бы пройти и базовые курсы медсестер по оказанию первой медицинской помощи, и посетить уроки анатомии, которые пройдут 10 мая, но я объяснила Маше, что у фестиваля много площадок.
Действительно, до 11 мая мероприятия проходят по всему городу. Так, на новой площадке в музее-заповеднике «Коломенское» идут занятия исторического кружка. Участники уже создали стенгазету «Победный май» — по образцу фронтовых выпусков; узнали, что такое полевая почта и как она работала, написали письма солдатам, аккуратно складывая их фронтовыми треугольниками. 7 мая юные посетители могут сшить мешочек для посылки с символическими подарками, а 11 мая разработают авторский дизайн поздравительной открытки в стиле 1940-х годов.
На площадке на улице Хачатуряна разместилась творческая мастерская, где каждый может стать художником. Вооружившись акриловыми красками, участники с помощью наставников написали картину «Салют героям!». Тот, кто пока не успел создать свой шедевр, может прийти 8 мая, чтобы сделать открытку «Боевой привет», или 11 мая — здесь напишут лирическую акварель «С Победой!».
В Вешняках расположилась лаборатория Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. 4 мая дети сконструировали декоративную коллоидную лампу «Свет победы» и стали участниками невероятного научного эксперимента с неньютоновскими жидкостями на основе масла и изопропанола. 7 мая гостей лаборатории ожидает новое приключение — создание аэродинамического комплекса «Дельтаплан Победы». Ребятам придется рассчитать параметры крыла по методике Жуковского и попробовать сконструировать модель из композитных материалов. А 10 мая на мастер-классе участники создадут модель Парада Победы с использованием системы частиц для визуализации динамических эффектов и расчета освещения по методу Монте-Карло. Заключительное научное занятие состоится 11 мая. На нем ведущие расскажут, как проанализировать патриотическую поэзию, вооружившись методом векторного представления слов.
В уникальном пространстве «Кинодом» москвичи могут попробовать свои силы в творчестве.
— Здесь есть волшебный чемоданчик. А в нем — кинокамера военных лет, катушка с фронтовой кинопленкой, сумка с настоящими солдатскими письмами, а еще сумка полевой медсестры и громкоговоритель! — восхищается 9-летний Артем Белов. — Хотелось бы каждые выходные ходить на такие праздники. Я специально песню «День Победы» выучил, чтобы потом петь с ветеранами. Они придут к нам в школу, и мы будем их поздравлять.
Приготовить поздравление ветеранам можно и на мастер-классе «Выездная бригада» на Городецкой улице. Здесь же детей учат танцевать под легендарную песню «Катюша». А на улице Перерва будущих операторов знакомят с удивительным миром света, тени и съемки.
Великий день.
Мастер-классы, концерты, экскурсии и лекции проходят на всех площадках фестиваля «Московская весна Победы». Но главные события развернутся 9 мая. Фасады домов-книжек на Новом Арбате станут огромными экранами, где весь день будут транслировать тематические видеоролики. Центральные улицы окрасит специальная архитектурнохудожественная подсветка. Видеопроекции, посвященные защитникам Отечества, будут демонстрироваться на Триумфальных воротах, Доме Правительства России, здании Московского драматического театра имени Пушкина.
В московских парках пройдут квесты, кинопоказы, танцевальные марафоны, фестиваль патриотической песни «В одном строю». Всего в парковых зонах состоится свыше 360 мероприятий. Так, в парке «Ходынское поле», где в 1945 году приземлился самолет с советским экземпляром акта о безоговорочной капитуляции Германии, посетители увидят театрализованные представления и послушают лекцию об искусстве в военное время.
На Поклонной горе действует проект Музея Победы «Парк Победы. Главный патриотический», где в праздничные дни посетители могут бесплатно пройти квест «Вперед к Победе!». Более 80 интерактивных площадок погружают в атмосферу 1940-х годов.
На Северном речном вокзале гостей ждет концерт и угощение полевой кухни — повара предложат гречневую кашу и ароматный чай.
На Южном речном вокзале запланирована праздничная программа с мастер-классами, интерактивами и бесплатными кинопоказами военных фильмов.
8, 10 и 11 мая горожан приглашают на бесплатные тематические экскурсии. Они начнутся от трех туристско-информационных центров: на Тверской площади, Поклонной горе и улице Большая Дмитровка. Опытные гиды проведут гостей по Тверской улице и бульварам до Арбатской площади.
В парке Победы экскурсанты осмотрят Триумфальную арку, цветочные часы, памятник героям Первой мировой войны, фонтанный комплекс «Годы войны», храм Георгия Победоносца, монумент Победы, Музей Победы и другие памятные места. Третий маршрут пролегает по Бульварному кольцу до Театральной площади. Участникам экскурсий расскажут, как во время Великой Отечественной войны Москва помогала фронту, с каких зданий работали зенитчики и чем маскировали главные городские сооружения.
Георгиевская линия.
Рядом с десятью станциями столичного метрополитена загорелись праздничные звезды. Вход на станцию «Чистые пруды» обозначен инсталляцией в виде буквы «М» и георгиевской лентой. А на «Трубной» потолочный свод украшен георгиевскими лентами и бантами. На «Маяковской» и «Курской» установлены стены памяти с именами работников метро — участников войны. На стойках «Живое общение» можно бесплатно отправить открытки ветеранам и близким людям в другие города. А на медиаэкранах поездов метро будут транслировать Парад Победы 2025 года и кадры исторического парада на Красной площади 1945 года.
Всенародный праздник.
9 мая в Московском дворце пионеров состоится Фестиваль Победы и откроется фотовыставка Министерства обороны РФ. В музеях работают тематические экспозиции: «Города-герои» в Музее обороны Москвы, «Материя Победы» в галерее «Выхино», «Бессмертный полк российских генетиков» в Дарвиновском музее. В музее «Старый Английский двор» можно увидеть оплавленные кирпичи Брестской крепости и берестяную газету «Народный мститель», платок казненного немцами коммуниста Ефима Макаренкова, личные вещи летчицы-аса Лидии Литвяк и легендарного снайпера Людмилы Павличенко, а также другие подлинные артефакты.
В рамках проекта «Москва — с заботой об истории» в 30 центрах госуслуг представлена выставка «80 лет Победы», подготовленная центрами «Мои документы» и столичным Главархивом. Во флагманских центрах до 14 мая транслируют фильмы внеконкурсной программы V Международного фестиваля правильного кино. В кинотеатрах «Москино» бесплатно показывают классику отечественного кинематографа.
11 мая на сцене кинопарка «Москино» состоится показ музыкального спектакля «Поклонимся великим тем годам…» в исполнении учебного театра Колледжа музыкально театрального искусства имени Г. П. Вишневской. Горожан и гостей столицы ждут концертные программы в Московском международном доме музыки, концертном зале «Зарядье», на площадках Москонцерта и в Центре оперного пения Галины Вишневской. Зрители услышат композиции военных и послевоенных лет, кубанские казачьи и русские народные песни.
Одной из ключевых площадок праздника стала ВДНХ. В Зеленом театре зрителей ждут концерт и театрализованные представления, запланированы мастер-классы, квизы и экскурсии, мультимедийные экспозиции и световые шоу. А 9 и 10 мая на Главной выставке страны состоится шествие духового оркестра, исполняющего песни, мелодии и марши военных лет. В 19:00 по всей стране будет объявлена минута молчания. А в 21:55 гости ВДНХ услышат архивную запись — голос легендарного Юрия Левитана объявит о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
С подробной афишей фестиваля «Московская весна Победы» можно ознакомиться на сайте russpass.ru/moscowseasons/VesnaPobedy.
Отмечая Великий праздник Победы, не забудьте заглянуть в «Домики добра», чтобы передать частичку своего тепла тем, кто сегодня нуждается в помощи. Пусть празднование 80-летней годовщины Великой Победы 1945 года перерастет в Победу 2025 года. И мы с благодарностью скажем героям: «Спасибо за мирное небо!».
ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ.
Площадь Революции.
М. Площадь Революции.
Тверская площадь.
М. Тверская.
Парк «Бригантина».
М. Коптево, Коптевский бул., вл. 18.
Сквер на улице Хачатуряна.
М. Отрадное.
Сквер по Олонецкому проезду.
М. Бабушкинская, ул. Сухонская, вл. 7.
Пр-д Серебрякова, 14, стр. 23.
М. Свиблово.
Ул. Грекова, вл. ЗЖ.
М. Медведково.
Ул. Городецкая, вл. 1.
М. Новокосино.
Сквер у Гольяновского пруда.
М. Щелковская.
Площадь Славы.
М. Кузьминки, Волгоградский пр-т, вл. 119.
Ул. Перерва, вл. 52.
М. Братиславская.
Сквер у станции метро «Некрасовка».
М. Некрасовка.
Пересечение улиц Соколово-Мещерская и Юровская.
М. Ховрино.
Ул. Краснодарская, вл. 66.
М. Люблино.
ГМЗ «Коломенское».
М. Коломенская, ул. Большая, вл. 91.
Ул. Ключевая, вл. 22, корп. 1.
М. Алма-Атинская.
Ул. Профсоюзная, вл. 41.
М. Новые Черемушки.
Бульвар Дмитрия Донского, вл. 11.
М. Бульвар Дмитрия Донского.
Ул. Теплый Стан, вл. 1Б.
М. Теплый Стан.
Ул. Адмирала Руднева, вл. 8.
М. Улица Горчакова.
Ул. Матвеевская, вл. 2.
М. Аминьевская.
Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., вл. 4.
М. Озерная.
Ул. Митинская, вл. 31.
М. Митино.
Ул. Авиационная, вл. 24.
М. Щукинская.
Ул. Святоозерская, вл. 1.
М. Улица Дмитриевского.
Ул. Вешняковская, вл. 16.
М. Выхино.
Зеленоград, 16-й микрорайон.
D3, Зеленоград-Крюково, Бульварная зона.