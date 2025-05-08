Собран из частей боевых машин: редкий танк-истребитель воссоздают в Беларуси

В ангаре, где делают танк, ненадолго прекращается работа, есть немного времени, чтобы поговорить с одним из тех, кто часть своей жизни посвятил восстановлению техники. Александр Микалуцкий, как и остальные три реставратора, родом из Шклова. Занимается восстановлением техники уже 25 лет и сейчас не представляет свою жизнь без любимого дела. Он признался, что наибольшее удовлетворение получает, когда видит результат своей работы на ходу, во время реконструкций, на постаментах.