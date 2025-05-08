Собран из частей боевых машин: редкий танк-истребитель воссоздают в Беларуси

Всего за годы Великой Отечественной войны было выпущено 14 таких танков, но по разным причинам их дальнейшее производство решили не налаживать. Первые 10 экземпляров сошли с конвейера в Харькове осенью 1941-го и сразу отправились на фронт. Они приняли участие в наступлении на Калинин (сейчас — Тверь).
Ходовую копию именно редкого экземпляра Т-34 с 57-миллиметровым орудием строят мастера под Минском. О трудностях в создании танка и о деле всей жизни — в материале Sputnik.
От «полуторки» до КВ-1
Всего на «Линии Сталина» сейчас есть 26 единиц гусеничной и 24 колесной раритетной техники — все машины на ходу и имеют богатую историю. В том числе есть легендарные танки БТ-7 и КВ-1, немецкие самоходки StuG III разных модификаций, советская Су-76. Какую-то технику передали на «линию» поисковики, где-то помогли Минобороны, МВД и Госпогранкомитет. Некоторую бронетехнику создавали с нуля, но часть истории в них все же есть — системы вооружения, триплексы, рычаги из реальных машин.
«Мы используем все те элементы, которые находим на полях сражений», — рассказал исполнительный директор историко-культурного комплекса Александр Метла.
Он добавил, что все вооружение деактивировано, но способно стрелять холостыми пиротехническими зарядами. Это нужно для того, чтобы техника смотрелась реалистично во время масштабных реконструкций.
Постройка танка
Над воссозданием танка Т-34−57 работает группа из четырех реставраторов: Александр Микалуцкий, Владимир Якушев с сыновьями Алексеем и Максимом. Сборка происходит по чертежам, если нужна помощь в изготовлении каких-либо деталей, обращаются на заводы. Там не отказывают.
В ангаре, где строится Т-34−57, кипит работа: мастера устанавливают детали внутрь машины. Сам танк легко узнать по длинному и тонкому стволу орудия ЗИС-4.
Машина строится на базе советского среднего артиллерийского тягача АТС-59. Чтобы габариты соответствовали, его пришлось разрезать и наварить дополнительно 20 сантиметров металла между третьим и вторым катком. С комплектующими помогли пограничники — они передали двигатель ЯМЗ. Такой же используется в транспортере-тягаче МТ-ЛБ. Мотор уже установлен в танк. Он хоть и весит порядка 1,4 тонны (оригинальный более чем в два раза легче), но имеет ряд преимуществ, в том числе и больший моторесурс.
Александр Метла признался, что была идея взять детали от экземпляров первых выпусков Т-34.
«Коробку старую, бортовые (экраны — Sputnik), но ресурсы их очень ограничены. Они и так уже полежали в земле и очень изношены. К тому же первые коробки были не очень удачными, часто ломались, главный фрикцион уже тоже изношенный», — объяснил он.
Поэтому было принято решение облегчить технику на 14 тонн (до 20 тонн вместо 34) и воссоздавать так, чтобы танк как можно дольше прослужил. Ведь главная задача техники — это не стоять в ангаре, а участвовать в реконструкции боев 1941—1945 годов.
Всю жизнь делаем танки
В ангаре, где делают танк, ненадолго прекращается работа, есть немного времени, чтобы поговорить с одним из тех, кто часть своей жизни посвятил восстановлению техники. Александр Микалуцкий, как и остальные три реставратора, родом из Шклова. Занимается восстановлением техники уже 25 лет и сейчас не представляет свою жизнь без любимого дела. Он признался, что наибольшее удовлетворение получает, когда видит результат своей работы на ходу, во время реконструкций, на постаментах.
«Мы гордимся тем, что делаем, ведь оставляем ту память, которую сейчас постоянно стараются переписать. А мы хотим, чтобы эта память никогда не была переписана», — делится мастер.
Он начал заниматься восстановлением техники с 1998 года. Поднимали ее из болот, рек, озер и по крупицам собирали в единый механизм. В августе прошлого года команда реставраторов приступила к работе над Т-34−57 и уже почти завершила ее.
«Получается, за девять месяцев мы сделаем “тридцатьчетверку”. В основном у нас на технику уходит полгода, но здесь у нас сроки затянулись из-за того, что танк редкий. Поэтому здесь некоторые трудности возникли с установкой нужного угла плиты, бронемаски. Это хорошо, что поисковики подняли бронеплиты одного из Т-34. Вот благодаря этому мы полностью идентично восстановили люк механика водителя. Это самая тяжелая часть, ведь мы хотели сделать так, чтобы машина соответствовала тому времени», — поделился мастер.
В работе специалисты используют тематическую литературу, чертежи, помогает и интернет. Благодаря этому копии внешне неотличимы от оригиналов.
В духе эпохи на танк устанавливают ящики с инструментами, крепят тросы, ломы, лопаты. Реставраторы планируют приступить к ходовым испытаниям уже в начале мая, а полностью готовый танк проедет по «Линии Сталина» в июне.
Масштабные планы
Исполнительный директор историко-культурного комплекса Александр Метла добавляет, что идей для будущей техники масса. Например, в планах сделать тренажеры танков, которые можно ставить в классы, чтобы дети со школы могли изучать технику и проводить боевое слаживание.
«Хотим сделать это в раритетном стиле, например, Т-26 и Pz-II. То есть и там экипажи работают и друг против друга и воюют. Это интересно. К тому же продолжим заниматься реконструкциями», — сказал он.
Сейчас на «Линии Сталина» в год вместе с МВД, Минобороны и ГПК проводятся порядка 14 масштабных реконструкций периода ВОВ. Такие представления наглядно показывают события тех лет и, конечно, рождают интерес к истории.