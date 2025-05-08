Проезд в общественном транспорте Перми 9 мая будет бесплатным

Проезд в общественном транспорте Перми 9 мая 2025 года будет бесплатным, сообщил глава города Эдуард Соснин.
По словам мэра, такое решение в городской администрации приняли по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава Перми призвал горожан пользоваться общественным транспортом и присоединяться к праздничным мероприятиям, посвящённым 80-летию Победы.
Бесплатно можно будет ездить во всех городских автобусах и трамваях на протяжении всего дня.
Кроме того, работа общественного транспорта в День Победы будет продлена, чтобы желающие посмотреть праздничный фейерверк вечером смогли разъехаться по домам.
Подробнее о том, как будут ходить трамваи и автобусы 9 мая 2025 года в Перми с учётом дневных перекрытий в центре города и вечернего салюта, — в материале сайта perm.aif.ru.