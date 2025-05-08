«Не оставляйте авто»: алматинцев предупредили об ограничении движения 9 мая

Как сообщили в акимате города, с 07:00 до 12:00 будет ограничено движение в квадрате улиц: Кунаева — Жибек жолы — Казыбек би — Барибаева. На этом участке также будет временно закрыта парковка.
Кроме того, в указанный период будет полностью перекрыта улица Гоголя от Центрального парка культуры и отдыха до улицы Кунаева.
Алматинцев просят не оставлять автомобили вдоль улицы на этот период.
Для удобства участников мероприятия будет организована бесплатная развозка от парка 28-ми гвардейцев-панфиловцев в одном направлении по следующим маршрутам: пр. Достык (между ул. Толе би и ул. Казыбек би) — Площадь Абая — Центральный стадион; ул. Калдаякова (южнее ул. Гоголя) — Халык Арена; ул. Гоголя (уг. ул. Кунаева) — проспект Райымбек батыра / улица Абылай хана; ул. Кунаева (между ул. Гоголя и ул. Казыбек би) — рынок «Сәлем»; ул. Гоголя (западнее ул. Калдаякова) — Алматы Арена.
В акимате обратились к алматинцам с просьбой учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и, по возможности, выбирать альтернативные направления движения. Также посмотреть полный список автобусных маршрутов с изменениями можно здесь.