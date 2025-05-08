На Николаевской сопке в Красноярске подняли Знамя Победы

8 мая на смотровой площадке прошла торжественная церемония поднятия флага на одном из самых высоких флагштоков России. Копия Знамени была поднята под музыкальную композицию «Вставай, страна огромная!» в исполнении Сибирского мужского хора.
В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, участники специальной военной операции, а также представители региональной исполнительной власти, молодежных движений, краевого студенческого отряда и курсанты.
Церемония завершилась выступлением вокального ансамбля ГУ МВД по Красноярскому краю «Голоса “Енисея”», который исполнил песню «День Победы».
Знамя представляет собой копию флага легендарной 150-й стрелковой дивизии, бойцы которой вели сражения за Рейхстаг. 1 мая 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг своего соединения на куполе немецкого парламента, и этот флаг стал символом Победы.
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