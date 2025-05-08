На Николаевской сопке в Красноярске подняли Знамя Победы

Знамя представляет собой копию флага легендарной 150-й стрелковой дивизии, бойцы которой вели сражения за Рейхстаг. 1 мая 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг своего соединения на куполе немецкого парламента, и этот флаг стал символом Победы.