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На Николаевской сопке в Красноярске подняли Знамя Победы

В преддверии празднования Дня Победы, 9 мая, на Николаевской сопке в Красноярске было поднято Знамя Победы.

Источник: Соцсети

8 мая на смотровой площадке прошла торжественная церемония поднятия флага на одном из самых высоких флагштоков России. Копия Знамени была поднята под музыкальную композицию «Вставай, страна огромная!» в исполнении Сибирского мужского хора.

В мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, участники специальной военной операции, а также представители региональной исполнительной власти, молодежных движений, краевого студенческого отряда и курсанты.

Церемония завершилась выступлением вокального ансамбля ГУ МВД по Красноярскому краю «Голоса “Енисея”», который исполнил песню «День Победы».

Знамя представляет собой копию флага легендарной 150-й стрелковой дивизии, бойцы которой вели сражения за Рейхстаг. 1 мая 1945 года Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили штурмовой флаг своего соединения на куполе немецкого парламента, и этот флаг стал символом Победы.

Ранее рассказывали, что в Красноярске в День Победы прозвучит голос Левитана.