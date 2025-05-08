Будущее медицины: технологии меняют подход к лечению и диагностике в Башкирии

— Каждый год мы делаем прорыв в становлении новых методов хирургии и то, что было 10 лет назад, резко отличается от хирургии сегодня. За пять лет освоено более 40 новых операций, что позволило значительно снизить летальность от болезней системы кровообращения, — говорит Ирина Николаева. — Мы не стоим на месте — в кардиоцентре внедряется около 10 новых видов хирургических вмешательств ежегодно, применяем самые современные методики лечения.