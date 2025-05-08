Будущее медицины: технологии меняют подход к лечению и диагностике в Башкирии

Операции с использованием продвинутого оборудования, диагностика и анализ данных с искусственным интеллектом, телемедицина для удалённых районов — это не сюжет фантастического фильма, а реальность для Башкирии. О том, как развиваются технологии в этой сфере, рассказали главный врач РКЦ Ирина Николаева и главный врач онкодиспансера, доктор медицинских наук Адель Измайлов.
СТРЕМИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ В БУДУЩЕЕ.
В медицине Башкирии происходит настоящая революция. В республиканском центре около 100 тысяч человек ежегодно получают консультации как очно, так и дистанционно, а стационарное лечение проходят свыше 14 тысяч пациентов.
С развитием технологий работа медиков становится легче и эффективнее. Фото: Минздрав РБ.
— Каждый год мы делаем прорыв в становлении новых методов хирургии и то, что было 10 лет назад, резко отличается от хирургии сегодня. За пять лет освоено более 40 новых операций, что позволило значительно снизить летальность от болезней системы кровообращения, — говорит Ирина Николаева. — Мы не стоим на месте — в кардиоцентре внедряется около 10 новых видов хирургических вмешательств ежегодно, применяем самые современные методики лечения.
По словам Ирины Николаевой, также активно используется искусственный интеллект. Центр управления сердечно-сосудистыми рисками стал настоящим прорывом в области мониторинга здоровья пациентов. Он обеспечивает единое информационное поле, позволяющее отслеживать состояние больных на всех уровнях.
— Все сделано для того, чтобы правильно планировать дальнейшие действия. У нас есть система, которая анализирует электронную документацию пациентов и дает аналитику на основании современных рекомендаций, — рассказала врач. — У нас есть центр антикоагулянтной терапии, и мы на своей базе создали ИИ, который по состоянию пациента предлагает изменять дозировки препаратов.
РАЗВИТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
По словам врачей, с развитием технологий работа медиков становится легче и эффективнее. Однако они подчеркивают, что впереди еще много работы.
Качественную медицинскую помощь может получить любой житель республики. Фото: Минздрав РБ.
— Современное диагностическое оборудование позволяет заглянуть и визуализировать злокачественное образование на ранней стадии практически в любой полости организма, — рассказывает Адель Измайлов.
Власти региона делают ставку на инновации, чтобы каждый житель, будь то крупного города или маленького села, мог получить лучшее лечение без проволочек.
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