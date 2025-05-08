Во Владивостоке в преддверии Дня Победы родился настоящий богатырь

Впервые стала мамой 36-летняя женщина. Она находилась под тщательным наблюдением в женской консультации. По результатам УЗИ стало понятно, что малыш готов появиться на свет. Плод был крупный, поэтому роженице сделали операцию, чтобы не травмировать ни маму, ни будущего защитника.