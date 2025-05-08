Во Владивостоке в преддверии Дня Победы родился настоящий богатырь

Во Владивостоке в преддверии празднования Великой Победы родился настоящий богатырь. В роддоме № 3 на свет появился пятикилограммовый мальчик. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на минздрав Приморья.
Впервые стала мамой 36-летняя женщина. Она находилась под тщательным наблюдением в женской консультации. По результатам УЗИ стало понятно, что малыш готов появиться на свет. Плод был крупный, поэтому роженице сделали операцию, чтобы не травмировать ни маму, ни будущего защитника.
Малыш родился весом 5000 граммов и ростом 59 сантиметров.
Раздался долгожданный крик! Мама с гордостью взяла на руки своего ребенка. Этот момент навсегда останется в ее сердце — рождение сына в знаменательный для страны год в преддверии великого праздника.