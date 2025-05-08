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В аэропорту Казани отменили четыре рейса на вылет, еще 9 задерживаются

В казанском аэропорту произошли изменения в расписании: некоторые рейсы отменили, другие задержали. Отменены четыре рейса: три в московский аэропорт Шереметьево и один в Стамбул. Об этом следует из данных онлайн-табло казанского аэропорта.

Задержаны три вылета в Шереметьево, рейс в Ереван перенесен с 11:50 на 12:20, рейс в Санкт-Петербург — с 11:55 на 14:30. Два рейса в Сочи тоже отложены, рейс в Анталью отправится не в 13:00, а в 20:00, кроме того, задержан вечерний рейс на Пхукет.

Сегодня ночью МЧС объявило о режиме беспилотной опасности в Республике Татарстан. В 01:49 режим угрозы атаки БПЛА был снят.

Утром 8 мая Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля. В настоящее время ограничения сняты, аэропорты работают в штатном режиме.