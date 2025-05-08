В аэропорту Казани отменили четыре рейса на вылет, еще 9 задерживаются

Задержаны три вылета в Шереметьево, рейс в Ереван перенесен с 11:50 на 12:20, рейс в Санкт-Петербург — с 11:55 на 14:30. Два рейса в Сочи тоже отложены, рейс в Анталью отправится не в 13:00, а в 20:00, кроме того, задержан вечерний рейс на Пхукет.