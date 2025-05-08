Испанские оливки попали под запрет в Беларуси

Причина — наличие в составе вещества, которое не должно использоваться при их производстве, сообщили в Госстандарте.
Речь идет о продукции торговых марок ZAFER и TALAVERA. Эксперты нашли в оливках диоксид серы (Е220) — консервант, который не был указан в составе и запрещен к применению в оливках.
Решение о запрете вынес Госстандарт. Оно начало действовать с 7 мая. Продукция официально признана опасной, а значит — подлежит изъятию из продажи на всей территории страны.
Это уже не первый случай за последнее время. В апреле Smartpress.by сообщал о запрете на российский шоколад Bucheron Blanc Edition, произведенный в Ярославской области.
Тогда в продукции обнаружили превышение доли заменителей масла какао почти в три раза, а содержание натуральных жиров не дотянуло до минимально допустимого уровня.