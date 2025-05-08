Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Испанские оливки попали под запрет в Беларуси

В Беларуси под запрет попали два вида испанских оливок — фаршированные тунцом и зеленые без косточек.

Источник: Госстандарт

Причина — наличие в составе вещества, которое не должно использоваться при их производстве, сообщили в Госстандарте.

Речь идет о продукции торговых марок ZAFER и TALAVERA. Эксперты нашли в оливках диоксид серы (Е220) — консервант, который не был указан в составе и запрещен к применению в оливках.

Решение о запрете вынес Госстандарт. Оно начало действовать с 7 мая. Продукция официально признана опасной, а значит — подлежит изъятию из продажи на всей территории страны.

Это уже не первый случай за последнее время. В апреле Smartpress.by сообщал о запрете на российский шоколад Bucheron Blanc Edition, произведенный в Ярославской области.

Тогда в продукции обнаружили превышение доли заменителей масла какао почти в три раза, а содержание натуральных жиров не дотянуло до минимально допустимого уровня.