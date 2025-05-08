Институт океанологии в годы ВОВ сделал важные открытия

«Несмотря на суровые условия, тяжелую работу, постоянную нехватку ресурсов, научная деятельность сотрудников не только не сократилась, но стала интенсивнее и разнообразнее. По мере обработки материалов станции Северный полюс — 1 возникали вопросы, требовавшие постановки дополнительных полевых гидробиологических наблюдений — для выполнения главной части работы сотрудникам пришлось предпринять длительную и сложную командировку в низовья Енисея с конечной целью выйти в Карское море, шел 1942 год. Им впервые в истории удалось получить необходимые сведения о влиянии стока одной из крупнейших рек Сибири на биологическую продукцию Карского моря, о микро- и макропланктоне этого бассейна, имеющего широкий обмен с Ледовитым океаном», — говорится в сообщении.