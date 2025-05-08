Институт океанологии в годы ВОВ сделал важные открытия

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Советские океанологи сделали важные открытия в 1942 году в Красноярске во время эвакуации, благодаря чему после войны лаборатория океанологии Академии наук СССР стала отдельным институтом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
«Несмотря на суровые условия, тяжелую работу, постоянную нехватку ресурсов, научная деятельность сотрудников не только не сократилась, но стала интенсивнее и разнообразнее. По мере обработки материалов станции Северный полюс — 1 возникали вопросы, требовавшие постановки дополнительных полевых гидробиологических наблюдений — для выполнения главной части работы сотрудникам пришлось предпринять длительную и сложную командировку в низовья Енисея с конечной целью выйти в Карское море, шел 1942 год. Им впервые в истории удалось получить необходимые сведения о влиянии стока одной из крупнейших рек Сибири на биологическую продукцию Карского моря, о микро- и макропланктоне этого бассейна, имеющего широкий обмен с Ледовитым океаном», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе работы в Красноярске на Енисее выше города была заложены две гидробиологические станции с круглогодичным отбором проб. Причем в зимнее время лунки приходилось долбить в енисейском льду толщиной до трех метров.
В конце 1943 года лаборатория океанологии Академии наук СССР получила приказ возвратиться в Москву. Из эвакуации сотрудники вернулись с большим набором идей. При этом появилось глубокое убеждение, что лаборатория уже превзошла рамки частной задачи, и что пора приступать к решению крупных фундаментальных океанологических задач. В этой связи была сформулирована программа долговременных работ: предлагалось изучить окраинные и внутренние моря СССР, а в перспективе провести исследования в Мировом океане, считая это основной задачей для лаборатории.
«В начале 1946 года решением президиума АН СССР лаборатория была преобразована в Институт океанологии Академии наук СССР. Несмотря на войну, разрушения, голод, лаборатория океанологии, создаваемая под руководством академика Петра Ширшова, не только выжила, но и заложила основу для будущей отечественной науки о море. Спустя годы этот институт станет важной научной базой, способствующей росту знаний о морях и океанах, а также обеспечивающей российскую научную школу океанологии», — рассказали в институте.