В Хабаровске увековечили память ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии 9 Мая в Хабаровске почтили память участника Великой Отечественной войны Виктора Петровича Волкова. Он был одним из руководителей пожарной службы и стоял у истоков добровольного пожарного движения в крае. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Памятную доску открыли на здании, где жил и трудился ветеран. Инициатором стал краевой комитет «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры». В поддержку проекта выступили и городские советы ветеранов. Торжественная церемония прошла при участии родственников Виктора Волкова, сотрудников МЧС, представителей мэрии, кадетов «Школы МЧС» и ветеранов.
«Эта значимая дата напоминает нам о подвиге, героизме и беспримерной службе наших предков. Виктор Петрович долгие годы стоял на защите безопасности жителей Хабаровска: и когда руководил пожарной частью, и позже добровольным пожарным обществом, юной пожарной дружиной», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук.