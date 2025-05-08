В Хабаровске увековечили память ветерана Великой Отечественной войны

«Эта значимая дата напоминает нам о подвиге, героизме и беспримерной службе наших предков. Виктор Петрович долгие годы стоял на защите безопасности жителей Хабаровска: и когда руководил пожарной частью, и позже добровольным пожарным обществом, юной пожарной дружиной», — сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук.