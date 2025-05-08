Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье

Особое внимание было уделено роли тихоокеанских моряков и жителей Дальнего Востока в победе над фашизмом. Среди выступавших были ветеран Великой Отечественной войны Лидия Ивановна Негода, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина и уполномоченный губернатора Приморского края по взаимодействию с участниками специальной военной операции Алексей Ефимов.