Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье

Минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню собравшиеся отдали дань уважения тем, кого забрала война 80 лет назад.
В акции приняли участие представители общественности, включая ветеранов, руководство региона и Вооруженных сил, сотрудников правоохранительных органов, представителей дипломатического корпуса, а также молодежь, курсанты военных учебных заведений и члены движения «Юнармия».
Особое внимание было уделено роли тихоокеанских моряков и жителей Дальнего Востока в победе над фашизмом. Среди выступавших были ветеран Великой Отечественной войны Лидия Ивановна Негода, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина и уполномоченный губернатора Приморского края по взаимодействию с участниками специальной военной операции Алексей Ефимов.
Все выступавшие подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений, а также выразили благодарность ветеранам за их вклад в Победу.
Мероприятие завершилось возложением венков и минутой молчания в знак глубокого уважения к погибшим героям.