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Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье

Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» 8 мая состоялось торжественное мероприятие в честь предстоящего празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Соцсети

Минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню собравшиеся отдали дань уважения тем, кого забрала война 80 лет назад.

В акции приняли участие представители общественности, включая ветеранов, руководство региона и Вооруженных сил, сотрудников правоохранительных органов, представителей дипломатического корпуса, а также молодежь, курсанты военных учебных заведений и члены движения «Юнармия».

Особое внимание было уделено роли тихоокеанских моряков и жителей Дальнего Востока в победе над фашизмом. Среди выступавших были ветеран Великой Отечественной войны Лидия Ивановна Негода, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина и уполномоченный губернатора Приморского края по взаимодействию с участниками специальной военной операции Алексей Ефимов.

Все выступавшие подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений, а также выразили благодарность ветеранам за их вклад в Победу.

Мероприятие завершилось возложением венков и минутой молчания в знак глубокого уважения к погибшим героям.