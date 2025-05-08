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Бывший глава краевого минздрава награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Бывший министр здравоохранения Пермского края, в настоящее время занимающий должность начальника Главного военно-медицинского управления министерства обороны РФ, Дмитрий Тришкин награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в министерстве обороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Дмитрий Тришкин родился в 1973 году в Перми. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию и Пермский государственный технический университет. Работал главным хирургом Пермской областной клинической больницы, в 2006—2008 годах — главным врачом городской клинической больницы № 4 в Перми.

С 2009 по 2012 год возглавлял министерство здравоохранения Пермского края. С 2012 года — министр здравоохранения Московской области, с 2013-го — на руководящих постах в военно-медицинском управлении министерства обороны РФ.