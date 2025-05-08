В майские праздники медучреждения Татарстана работают в усиленном режиме

Многие жители Татарстана майские праздники посвящают даче и огороду. С учетом этого усилена работа фельдшерско-акушерских пунктов в зоне обслуживания садовых некоммерческих объединений и товариществ. В майские праздники они работают с 8.00 до 18.00.