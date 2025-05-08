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В майские праздники медучреждения Татарстана работают в усиленном режиме

С 8 по 11 мая медучреждения Татарстана работают в усиленном режиме.

Источник: ИА Татар-информ

Все стационары государственных медучреждений в эти дни работают круглосуточно, усилена работа приемно-диагностических отделений. Также круглосуточно работают родильные дома, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Во время массовых мероприятий будут работать усиленные бригады медиков и дополнительные бригады скорой помощи.

Травмпункты с круглосуточным режимом работы принимают пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания.

Взрослые и детские поликлиники работают с 8.00 до 18.00. Взрослые и детские стоматологические поликлиники — с 9.00 до 18.00.

Многие жители Татарстана майские праздники посвящают даче и огороду. С учетом этого усилена работа фельдшерско-акушерских пунктов в зоне обслуживания садовых некоммерческих объединений и товариществ. В майские праздники они работают с 8.00 до 18.00.

Минздрав Татарстана просит при проблемах со здоровьем немедленно обращаться за помощью к медикам или вызывать скорую помощь.