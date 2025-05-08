«Не коснется осужденных за экстремизм и терроризм». МВД Беларуси раскрыло подробности закона об амнистии к 80-летию Победы, подписанного Лукашенко

В МВД обратили внимание, что амнистия не коснется тех, кто был ранее амнистирован и снова совершил умышленное преступление. Также она не затронет причастных к экстремистской или террористической деятельности. Вместе с тем амнистия не будет распространяться на тех, кто не возместил причиненный вред, на тех, кто допустил особо опасный рецидив преступлений, а также на осужденных к пожизненному лишению свободы.