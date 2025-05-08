«Не коснется осужденных за экстремизм и терроризм». МВД Беларуси раскрыло подробности закона об амнистии к 80-летию Победы, подписанного Лукашенко

МВД Беларуси сообщило, что осужденные за экстремизм и терроризм не попадут под действие закона об амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробности раскрыли в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 7 мая, подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». В МВД уточнили, что приступают к реализации закона и добавили, что указанный процесс будет осуществляться в течение шести месяцев.
В ведомстве обратили внимание, что указанный документ был доработан с учетом практики применения предыдущих амнистий, но в нем есть свои особенности. В частности, была значительно расширена категория освобождаемых. Говорится, что закон будет применен в отношении только тех лиц, которые имеют положительную характеристику в период отбывания наказания. В основном под его положения попадут те, кто совершил преступления, не представляющие большой общественной опасности или менее тяжкие.
В МВД обратили внимание, что амнистия не коснется тех, кто был ранее амнистирован и снова совершил умышленное преступление. Также она не затронет причастных к экстремистской или террористической деятельности. Вместе с тем амнистия не будет распространяться на тех, кто не возместил причиненный вред, на тех, кто допустил особо опасный рецидив преступлений, а также на осужденных к пожизненному лишению свободы.
Отмечается, что во всех исправительных учреждениях сейчас создаются специальные комиссии для рассмотрения вопросов, связанных с применением амнистии. Сказано, что результаты доведут индивидуально каждому осужденному под роспись. Также говорится, что наравне с Департаментом исполнения наказаний МВД непосредственным субъектом закона об амнистии являются уголовно-исполнительные инспекции.
Уточняется, что уголовно-исполнительные инспекции проводят работу как с освободившимися из учреждений пенитенциарной системы, так и с теми, кто осужден к наказаниям, которые не связаны с лишением свободы. В МВД добавили, что будет осуществляться контроль за прибытием лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы.
Кроме того, будут следить за своевременной постановкой их на учет, оказанием во взаимодействии с местными органами власти содействия как в бытовом, так и трудовом устройстве, регистрацией или же восстановлением утраченных документов.
«Ожидается, что амнистия коснется около восьми тысяч осужденных», — отметили в МВД.
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