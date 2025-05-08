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Мэрия Уфы напомнила, какие улицы перекроют 9 мая

Ограничения движения вводятся в связи с праздничными мероприятиям в честь Дня Победы.

Мэрия Уфы напомнила, что на 9 Мая в городе перекроют участки нескольких улиц. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.

с 7:00 до 15:00.

Торжественное прохождение военнослужащих и шествие «Бессмертного полка».

— пр-т Октября (от ул. имени Города Галле до проезда вдоль пр-т Октября, 144/1).

— Южный проезд (от пр. Октября до Российской).

Северный проезд (от пр. Октября до Российской).

ул. Новогорная (от Южного до Северного проезда).

с 7:30 до 9:30.

Возложение цветов к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади (время было изменено).

— ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина).

— ул. Советская (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди).

В администрации города напоминают, что схема движения автобусов изменится. Время работы городских маршрутов будет продлено до 23:30. Троллейбусы № 2, № 13 и № 22 ездить не будут. Также в зоне действий перекрытий будут заблокированы выезды из дворов.