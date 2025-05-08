Мэрия Уфы напомнила, какие улицы перекроют 9 мая

В администрации города напоминают, что схема движения автобусов изменится. Время работы городских маршрутов будет продлено до 23:30. Троллейбусы № 2, № 13 и № 22 ездить не будут. Также в зоне действий перекрытий будут заблокированы выезды из дворов.