Мэрия Уфы напомнила, какие улицы перекроют 9 мая

Мэрия Уфы напомнила, что на 9 Мая в городе перекроют участки нескольких улиц. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы.
с 7:00 до 15:00.
Торжественное прохождение военнослужащих и шествие «Бессмертного полка».
— пр-т Октября (от ул. имени Города Галле до проезда вдоль пр-т Октября, 144/1).
— Южный проезд (от пр. Октября до Российской).
Северный проезд (от пр. Октября до Российской).
ул. Новогорная (от Южного до Северного проезда).
с 7:30 до 9:30.
Возложение цветов к памятнику Минигали Шаймуратову на Советской площади (время было изменено).
— ул. Пушкина (от ул. Цюрупы до ул. Ленина).
— ул. Советская (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди).
В администрации города напоминают, что схема движения автобусов изменится. Время работы городских маршрутов будет продлено до 23:30. Троллейбусы № 2, № 13 и № 22 ездить не будут. Также в зоне действий перекрытий будут заблокированы выезды из дворов.