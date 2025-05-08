Капремонт 17 домов с бриллиантовым рустом провели в Москве

В 2024 году было обновлено еще одно жилое здание с бриллиантовым рустом, расположенное по адресу: ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 5. Семиэтажный дом построен в 1952 году в стиле советской неоклассики по индивидуальному проекту. Архитекторы — Зиновий Розенфельд и Петр Помазанов. Четыре нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом и покрыты рельефной плиткой. По периметру фасада расположен венчающий карниз, украшенный сухариками, также есть кронштейны, расположенные под балконами. Здание имеет рустованные углы. Во время капремонта привели в порядок выделяющийся фасад. Работы начались с расчистки и промывки открытых плоскостей, затем места намокания обработали антигрибковыми составами. На отдельных участках отремонтировали кирпичную кладку, которую затем вместе с бриллиантовым рустом гидрофобизировали. Также отремонтировали все архитектурные элементы, окрасили в классический белый цвет наличники полукруглых окон, венчающий карниз с дентикулами. На объекте заменили отливы и отремонтировали откосы. Привели в порядок цоколь и отмостку, подъезды и балконы. Кроме того, на фасад установили новую систему наружного водостока.