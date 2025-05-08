Капремонт 17 домов с бриллиантовым рустом провели в Москве

«Многие столичные дома с бриллиантовым рустом строились в середине ХХ века, и такие фасады можно увидеть у зданий в стиле советской неоклассики. Одним из них является жилой д. 14 на ул. Новопесчаная. Девятиэтажное здание было возведено в 1955 году по индивидуальному проекту. Его фасады отличаются сложной пластикой. Рельеф образован бетонными блоками, угловой рустовкой и декоративными элементами. В 2023 году в доме провели капитальный ремонт с обновлением фасада. Вначале его промыли, выполнили заделку швов и трещин специальным наполнителем. На следующем этапе нанесли антигрибковый раствор, увеличивающий срок эксплуатации поверхностей, и отремонтировали декоративные элементы. В завершение фасад окрасили в соответствии с колористическим решением: плитку нижних этажей — в цвет светлой слоновой кости, а декоративные элементы — в сигнальный белый. После окончания основных работ отремонтировали цоколь и откосы, заменили водосточные трубы», — говорится в сообщении.
В 2024 году было обновлено еще одно жилое здание с бриллиантовым рустом, расположенное по адресу: ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 5. Семиэтажный дом построен в 1952 году в стиле советской неоклассики по индивидуальному проекту. Архитекторы — Зиновий Розенфельд и Петр Помазанов. Четыре нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом и покрыты рельефной плиткой. По периметру фасада расположен венчающий карниз, украшенный сухариками, также есть кронштейны, расположенные под балконами. Здание имеет рустованные углы. Во время капремонта привели в порядок выделяющийся фасад. Работы начались с расчистки и промывки открытых плоскостей, затем места намокания обработали антигрибковыми составами. На отдельных участках отремонтировали кирпичную кладку, которую затем вместе с бриллиантовым рустом гидрофобизировали. Также отремонтировали все архитектурные элементы, окрасили в классический белый цвет наличники полукруглых окон, венчающий карниз с дентикулами. На объекте заменили отливы и отремонтировали откосы. Привели в порядок цоколь и отмостку, подъезды и балконы. Кроме того, на фасад установили новую систему наружного водостока.
В 2025 году будет приведено в порядок здание по адресу: ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 7. Семиэтажное здание построено в 1952 году по индивидуальному проекту в стиле советской неоклассики при участии архитекторов Зиновия Розенфельда и Петра Помазанова. Угловой фасад со стороны улицы облицован керамической плиткой, остальные выполнены из кирпича. Углы декорированы рустовым камнем. Четыре нижних этажа отделены от верхней части тянутым профилированным карнизом. По периметру здания расположен венчающий карниз с дентикулами.
При капремонте на объекте обновят фасад, подвал и заменят ряд инженерных систем. Предварительно был разработан проект с учетом всех особенностей дома, наличия декора. Исходя из этого подобраны необходимые технологии и материалы. Специалисты промоют наружные стены от накопившихся загрязнений и восстановят поврежденные участки кирпичной кладки. После этого антигрибковым составом обработают места намокания и гидрофобизируют стены для надежной защиты кирпича и керамической плитки от атмосферных осадков. На завершающем этапе оштукатурят и окрасят в серо-белый цвет декоративные элементы: угловые русты, полуциркульные наличники, пояса и карниз. Особое внимание уделят балконам: восстановят поврежденные плиты, заменят напольное покрытие и отливы. После основных работ отремонтируют цоколь дома и произведут замену наружного водостока. В местах общего пользования установят современные стеклопакеты. В рамках капитального ремонта уже привели в порядок подвал, сейчас специалисты меняют систему электроснабжения, после чего приступят к замене стояков водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.