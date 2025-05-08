В центре Москвы ограничат движение транспорта 9 мая

«С 05:00 до 08:00 закроют движение на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. С 05:30 до окончания мероприятий будет закрыто движение на ряде центральных улиц и набережных. С 10:00 до окончания мероприятий будет повторно закрыто движение на участках Волгоградского проспекта и части Садового кольца. С 00:01 до 23:59 будет организовано одностороннее движение на участке улицы Петровки и двустороннее движение в Дегтярном, Старопименовском, Никитском и Малом Черкасском переулках», — значится в сообщении.