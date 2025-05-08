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В центре Москвы ограничат движение транспорта 9 мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ряд улиц и набережных в центре Москвы закроют для движения и парковки транспорта 9 мая. Также будут недоступны подземные пешеходные переходы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«С 05:00 до 08:00 закроют движение на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. С 05:30 до окончания мероприятий будет закрыто движение на ряде центральных улиц и набережных. С 10:00 до окончания мероприятий будет повторно закрыто движение на участках Волгоградского проспекта и части Садового кольца. С 00:01 до 23:59 будет организовано одностороннее движение на участке улицы Петровки и двустороннее движение в Дегтярном, Старопименовском, Никитском и Малом Черкасском переулках», — значится в сообщении.

Также с 05:00 до 13:00 в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение. С 17:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на Волгоградском проспекте, в Шоссейном и Проектируемом проезде № 3502 и по внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Минского шоссе.

«Обращаем внимание, что на участках временных ограничений запрещена парковка. Кроме того, будут закрыты подземные пешеходные переходы», — подчеркнули в департаменте.