Новорожденным в Челябинске дарят шапочки с Георгиевской ленточкой

Роддом горбольницы № 6 присоединился к акции «Георгиевская ленточка». Малышам, родившимся в преддверии Дня победы, дарят шапочки с лентой — каждая из них сделана руками акушерок и гинекологов медучреждения.
«Когда малыши подрастут, мамы и папы обязательно расскажут им о том, какое значение имеет 9 мая для всех жителей нашей страны, поделятся историями своих родственников, которые в далёком 1945 году подарили своим детям и внукам мирное небо. Эти подарки останутся у новорожденных на добрую память о Великой Победе», — отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 6 Ирина Хелашвили.