Новорожденным в Челябинске дарят шапочки с Георгиевской ленточкой

«Когда малыши подрастут, мамы и папы обязательно расскажут им о том, какое значение имеет 9 мая для всех жителей нашей страны, поделятся историями своих родственников, которые в далёком 1945 году подарили своим детям и внукам мирное небо. Эти подарки останутся у новорожденных на добрую память о Великой Победе», — отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 6 Ирина Хелашвили.