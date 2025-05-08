«Поезд Победы “Молотов” прибудет в Пермь завтра

9 мая в столицу Прикамья прибудет «Поезд Победы “Молотов”». Состав будет находиться на железнодорожной станции Пермь II до 11 мая. В следующий раз посетить поезд в Перми можно будет с 13 по 15 июня и с 19 по 21 сентября.
Поезд общей длиной 167 метров насчитывает десять объектов: паровоз П-36 «Генерал», бронеплатформа ОБ-3, платформа с промышленными станками, платформы с мотовилихинскими пушками А-19 и МЛ-20, цистерна ГСМ и четыре вагона с внутренней экспозицией — грузовой вагон, стилизованный под эвакуацию заводов, вагон Памяти, вагон эвакопоезда аптека-перевязочная и вагон эвакопоезда штабной. В последнем также расположится лекторий.
Зарегистрироваться на экскурсию можно здесь.