«Поезд Победы “Молотов” прибудет в Пермь завтра

9 мая в столицу Прикамья прибудет «Поезд Победы “Молотов”». Состав будет находиться на железнодорожной станции Пермь II до 11 мая. В следующий раз посетить поезд в Перми можно будет с 13 по 15 июня и с 19 по 21 сентября.