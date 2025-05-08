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Аукционы на поставку зданий женской консультации в Башкирии были приостановлены

Антимонопольная служба приостановила два аукциона Минздрава.

Источник: Комсомольская правда

УФАС Башкирии временно остановило проведение двух конкурсов, организованных республиканским министерством здравоохранения. Речь идет о закупке быстровозводимых модульных комплексов, предназначенных для размещения женских консультаций.

Инициатором проверки выступила компания «Прогресс», направившая соответствующую жалобу в ведомство. В обращении указывается, что монтаж готовых модульных конструкций не может классифицироваться как строительная деятельность. Представители организации настаивают на необходимости введения дополнительных квалификационных требований к потенциальным исполнителям.

В рамках спорных контрактов подрядчикам предстоит осуществить доставку и сборку четырех одноэтажных медицинских модулей. Эти объекты будут размещены при центральных районных больницах в населенных пунктах Мишкино, Акъяр, Малояз и Караидель. Стартовая цена одного лота достигает 199,6 миллиона рублей, что в совокупности составляет около 800 миллионов рублей. Данные закупки реализуются в контексте национального проекта «Семья», однако до завершения разбирательства их проведение временно приостановлено.

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