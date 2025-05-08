Аукционы на поставку зданий женской консультации в Башкирии были приостановлены

В рамках спорных контрактов подрядчикам предстоит осуществить доставку и сборку четырех одноэтажных медицинских модулей. Эти объекты будут размещены при центральных районных больницах в населенных пунктах Мишкино, Акъяр, Малояз и Караидель. Стартовая цена одного лота достигает 199,6 миллиона рублей, что в совокупности составляет около 800 миллионов рублей. Данные закупки реализуются в контексте национального проекта «Семья», однако до завершения разбирательства их проведение временно приостановлено.