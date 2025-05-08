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В мэрии Воронежа рассказали о массовом закрытии улиц в праздничные дни

В Воронеже произойдут глобальные изменения в схеме транспортного движения.

Это связано с празднованием 80-летнего юбилея Дня Победы.

С 8 по 10 мая центр города закроют для движения автотранспорта, частично запретят парковки, закроют движение на съезде на дамбу Чернавского моста, не разрешат парковаться у железнодорожного вокзала «Воронеж-1».

9 мая будет скорректировано движение почти семидесяти автобусных маршрутов.

Кроме того, будет отключена контактная сеть и приостановлено движение трех троллейбусных маршрутов.

В центральной части города будет запрещено использование электросамокатов.

С подробными изменениями в схеме транспортного движения можно ознакомиться на сайте администрации Воронежа.