В мэрии Воронежа рассказали о массовом закрытии улиц в праздничные дни

Это связано с празднованием 80-летнего юбилея Дня Победы.
С 8 по 10 мая центр города закроют для движения автотранспорта, частично запретят парковки, закроют движение на съезде на дамбу Чернавского моста, не разрешат парковаться у железнодорожного вокзала «Воронеж-1».
9 мая будет скорректировано движение почти семидесяти автобусных маршрутов.
Кроме того, будет отключена контактная сеть и приостановлено движение трех троллейбусных маршрутов.
В центральной части города будет запрещено использование электросамокатов.
С подробными изменениями в схеме транспортного движения можно ознакомиться на сайте администрации Воронежа.