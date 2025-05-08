В Иркутской области усилили патрулирование лесов беспилотниками

В Иркутской области в период майских праздников ужесточили мониторинг лесов, чтобы не допустить пожаров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, особую роль в этом играют беспилотники, закупленные в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Сейчас в регионе задействовано 61 дрон отечественного производства. Операторы, управляющие техникой, прошли специальную подготовку. Аппараты работают в Братском, Боханском, Иркутском, Ольхонском, Усть-Удинском, Осинском, Шелеховском и Качугском районах. В обычные дни в небо поднимают 5−7 дронов, но на майские праздники их число увеличивают до 30 единиц.
Беспилотники в первую очередь обследуют участки с высокой вероятностью возникновения пожара — особенно там, где леса примыкают к садоводствам и полям. Весной там скапливается много сухой травы, которая легко вспыхивает. Патрулирование ведется совместно с МЧС.
— Многие жители выезжают на природу, и это увеличивает риски, — предупредил министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин. — Напоминаю: не разводите костры, не жгите мусор и траву — огонь может мгновенно перекинуться на лес.
С начала 2025 года в регионе уже зафиксировано 132 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. По всем случаям составлены административные протоколы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 13,6 тысячи выпускников готовятся к единому госэкзамену.