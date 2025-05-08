В Иркутской области усилили патрулирование лесов беспилотниками

Беспилотники в первую очередь обследуют участки с высокой вероятностью возникновения пожара — особенно там, где леса примыкают к садоводствам и полям. Весной там скапливается много сухой травы, которая легко вспыхивает. Патрулирование ведется совместно с МЧС.