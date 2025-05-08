В Хабаровском крае медведь напал на сборщика дикоросов, а тигр утащил свиноматку у фермеров

Как сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края, с 30 апреля по 7 мая 2025 года отличились тигры. Один из хищников напал на лошадь в окрестностях села Лесопильное Бикинского муниципального округа. Лошадь, которая находилась на свободном выгуле, погибла. Другой зверь задавил дворовую собаку на территории поселка Прудки района имени Лазо. Другому тигру понадобилась свиноматка, которую он и утащил у фермеров в селе Глебово Вяземского района.