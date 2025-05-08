Полиция прошла с рейдом по барам Екатеринбурга

В ночь на 8 мая сотрудники полиции провели рейды в популярных заведениях Екатеринбурга. Об этом рассказали посетители, которые находились в этих местах в момент проверок.
«В “Самоцвет” пришли полицейские и люди в масках и камуфляжной форме, похожие на сотрудников ОМОНа. Они проверяли документы у всех посетителей. До этого они уже были в баре “А ты где”», — сообщил один из посетителей в беседе с e1.ru.
В полиции подтвердили проведение рейдов. «Было проведено профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение и пресечение нарушений общественного порядка», — прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.