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Полиция прошла с рейдом по барам Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские устроили рейд по барам.

В ночь на 8 мая сотрудники полиции провели рейды в популярных заведениях Екатеринбурга. Об этом рассказали посетители, которые находились в этих местах в момент проверок.

«В “Самоцвет” пришли полицейские и люди в масках и камуфляжной форме, похожие на сотрудников ОМОНа. Они проверяли документы у всех посетителей. До этого они уже были в баре “А ты где”», — сообщил один из посетителей в беседе с e1.ru.

В полиции подтвердили проведение рейдов. «Было проведено профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение и пресечение нарушений общественного порядка», — прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу.