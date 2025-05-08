Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске вечером 8 мая прогремят выстрелы

В Новороссийске 8 мая пройдут учения с дежурными силами военно-морской базы.

Источник: Новая Кубань

В связи с этим в вечернее время со стороны морпорта будут слышны звуки выстрелов. Тренировки будут проходить в период с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

В мэрии напомнили, что при проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде, любые виды подводных работ и водолазные спуски.