В Новороссийске вечером 8 мая прогремят выстрелы

В связи с этим в вечернее время со стороны морпорта будут слышны звуки выстрелов. Тренировки будут проходить в период с 21:00 до 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.