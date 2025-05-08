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В Самарской области сегодня возможен град

При этом сохранится теплая погода.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 73% 758 мм рт. ст. +17°
Источник: Reuters

В четверг, 8 мая, в Самарской области прогнозируют дождь, грозу и град. При этом солнце будет часто выглядывать сквозь облака, а на улице сохранится теплая погода.

Так, столбики термометров покажут от 19 до 24 градусов. Ветер подует с юго-востока и северо-запада со скоростью 7−12 м/с, но его порывы временами усилятся до 20 м/с.

В ночь на пятницу, 9 мая, осадки не прекратятся. Северо-западный ветер сохранит прежнюю скорость. А воздух остынет до 7 градусов.

Синоптики отметили, что предпраздничные дни будут неустойчивыми с постепенным падением температуры. Кроме того, через Среднюю Волгу пройдет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и грозы, пишет Сова.