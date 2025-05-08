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В Альметьевске на 9 мая запретили запуск квадрокоптеров

В Альметьевске на День Победы ввели запрет на запуск квадрокоптеров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Меры были приняты для обеспечения общественной безопасности и усиления противодействия террористическим угрозам.

«Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.